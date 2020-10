Covid, lo scienziato britannico: «Il vaccino non basterà, il virus diventerà come un'influenza stagionale» (Di martedì 20 ottobre 2020) «È "improbabile" che il vaccino contro il Covid fermi completamente le infezioni e la malattia potrebbe non scomparire mai del tutto». Parola di Patrick... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 20 ottobre 2020) «È "improbabile" che ilcontro ilfermi completamente le infezioni e la malattia potrebbe non scomparire mai del tutto». Parola di Patrick...

simone92v : Basta aspettarsi un #vaccino per #Covid_19 tra poche settimane, come dice @GiuseppeConteIT ... non ci sarà e se mai… - infoitsalute : Covid, lo scienziato britannico: «Il vaccino non basterà, il virus diventerà come un'influenza stagionale» - DavideTedesco74 : Covid, lo scienziato britannico: «Il vaccino non basterà, il virus diventerà come un'influenza stagionale»… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Covid, lo scienziato britannico: «Il #vaccino non basterà, il virus diventerà come un'influenza stagionale» https://t.… - Osvaldo73238685 : L'esimio scienziato ha già brevettato una museruola Anti covid??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scienziato Covid, lo scienziato britannico: «Il vaccino non basterà, il virus diventerà come un'influenza stagionale» Il Messaggero Domenica In, Ilaria Capua sull’evoluzione della pandemia: “Il vaccino non sarà la soluzione”

Ospite in collegamento del programma “Domenica In”, Ilaria Capua ha fatto presente che il vaccino anti-Coronavirus non risolverà il problema pandemia, che continuerà a imperversare a lungo ...

L'Università di Padova difende Crisanti dall'attacco di Palù: "Ma quale zanzarologo"

Bisogna sottolineare che il lavoro sulla pandemia, coordinato dal prof Crisanti ed integrato da una squadra internazionale di collaboratori, è stato immediatamente pubblicato da ...

Ospite in collegamento del programma “Domenica In”, Ilaria Capua ha fatto presente che il vaccino anti-Coronavirus non risolverà il problema pandemia, che continuerà a imperversare a lungo ...Bisogna sottolineare che il lavoro sulla pandemia, coordinato dal prof Crisanti ed integrato da una squadra internazionale di collaboratori, è stato immediatamente pubblicato da ...