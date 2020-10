Covid, l’Irlanda torna al lockdown: è il primo Paese europeo (Di martedì 20 ottobre 2020) L’annuncio è stato fatto in diretta televisiva dal premier irlandese. Ha dichiarato che le prove che la situazione potesse peggiorare nelle prossime settimane erano ‘troppo forti’. Il primo Paese europeo a tornare al lockdown è l’Irlanda del premier Micheál Martin che ha dato l’annuncio in diretta televisiva. Dalla mezzanotte di mercoledì, Dublino tornerà al livello … L'articolo Covid, l’Irlanda torna al lockdown: è il primo Paese europeo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) L’annuncio è stato fatto in diretta televisiva dal premier irlandese. Ha dichiarato che le prove che la situazione potesse peggiorare nelle prossime settimane erano ‘troppo forti’. Ilre alè l’Irlanda del premier Micheál Martin che ha dato l’annuncio in diretta televisiva. Dalla mezzanotte di mercoledì, Dublino tornerà al livello … L'articolo, l’Irlandaal: è ilproviene da www.meteoweek.com.

