Covid | l’appello di Alberto Zangrillo | “Il virus è tornato a mordere | proteggere genitori e nonni ma mantenere lucidità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) Finito nel mirino per una frase da lui stessa definita dal “tono stonato” ovvero che ilera clinicamente morto,, primario di Anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano e medico personale di Silvio Berlusconi, sembra fare un appello alla calma dalla pagine del Corriere della Sera, ma allo stesso tempo di proporre un invito alla prudenza. “Siamo in tempo per un’azione tempestiva. Non è una catastrofe. Dobbiamolucidità d’azione. Io sono contrario al metodo della paura – dice ancora – ossia a spaventare i cittadini affinché reagiscano come voglio io. A maggio ilera in ritirata, oggi è, probabilmente anche per comportamenti negligenti. Ma ...