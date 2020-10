Covid, l’allarme dei medici napoletani: “Fate presto oppure vedremo sfilare le bare sui carri militari” (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Questa è una guerra, far finta che non lo sia ci porterebbe al disastro e presto saremo costretti a vedere sfilare carri militari impegnati a trasportare altrove le bare dei nostri cari”. E’ l’allarme che lancia Bruno Zuccarelli, vice presidente dell’Ordine dei medici di Napoli. La Campania da oltre un mese è tra le regioni che registra più contagi in Italia. Gli ospedali sono allo stremo e nonostante le restrizioni degli ultimi 10 giorni il numero dei nuovi positivi non cala. “Il Covid non lascia seconde occasioni, i nostri medici lo sanno bene. Le notizie che arrivano dagli ospedali mi preoccupano molto. Una delle prime lezioni che mi sono state impartite in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Questa è una guerra, far finta che non lo sia ci porterebbe al disastro esaremo costretti a vederemilitari impegnati a trasportare altrove ledei nostri cari”. E’ l’allarme che lancia Bruno Zuccarelli, vice presidente dell’Ordine deidi Napoli. La Campania da oltre un mese è tra le regioni che registra più contagi in Italia. Gli ospedali sono allo stremo e nonostante le restrizioni degli ultimi 10 giorni il numero dei nuovi positivi non cala. “Ilnon lascia seconde occasioni, i nostrilo sanno bene. Le notizie che arrivano dagli ospedali mi preoccupano molto. Una delle prime lezioni che mi sono state impartite in ...

