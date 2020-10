Covid Italia, bollettino di oggi 20 ottobre 2020: 10.874 nuovi casi e 89 morti (Di martedì 20 ottobre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino del 20 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 10.874 (ieri 9.338). I morti sono 89.CLICCA QUI per scaricare il... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 20 ottobre 2020) La situazioneinin base aldel 20. Icontagi registrati nelle ultime 24 ore sono 10.874 (ieri 9.338). Isono 89.CLICCA QUI per scaricare il...

