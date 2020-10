Covid Italia, bollettino di oggi 20 ottobre 2020: 10.874 nuovi casi e 89 morti. In testa Lombardia, Piemonte, Campania e Lazio (Di martedì 20 ottobre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino del 20 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 10.874 (ieri 9.338). I morti sono 89 (ieri 73). I tamponi effettuati... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 20 ottobre 2020) La situazioneinin base aldel 20. Icontagi registrati nelle ultime 24 ore sono 10.874 (ieri 9.338). Isono 89 (ieri 73). I tamponi effettuati...

Agenzia_Ansa : #Covid, Galli: 'Paghiamo il calo d'attenzione iniziato in estate' VIDEO #ANSA - PaolaPisano_Min : Italia, Germania e Irlanda sono da oggi i primi Paesi dell’UE a garantire interoperabilità delle app di rilevazione… - GenovAeroporto : Oggi ha preso il via il servizio di test Covid-19 per i passeggeri in arrivo dai paesi per i quali è previsto il ta… - Marko_Morandi : RT @gzibordi: in Italia ad es solo il 3,6% di chi è morto con il Covid non era già malato di qualcosa (e i 2/3 avevano tre diverse patologi… - VivMilano : RT @SkySport: Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Coronavirus #Covid19 -