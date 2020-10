Covid, il premier Conte annuncia: “Prime dosi del vaccino a dicembre” (Di martedì 20 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte si sbilancia e annuncia l’arrivo del nuovo vaccino a dicembre, persino prima dell’inverno. Il Presidente del Consiglio lo ha dichiarato A Bruno Vespa per il libro “Perché l’Italia amò Mussolini”, in uscità il 29 ottobre. Giuseppe Conte annuncia: “prime dosi del vaccino a inizio dicembre” “Se le ultime fasi di preparazione … L'articolo Covid, il premier Conte annuncia: “Prime dosi del vaccino a dicembre” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 ottobre 2020) IlGiuseppesi sbilancia el’arrivo del nuovoa dicembre, persino prima dell’inverno. Il Presidente del Consiglio lo ha dichiarato A Bruno Vespa per il libro “Perché l’Italia amò Mussolini”, in uscità il 29 ottobre. Giuseppe: “primedela inizio dicembre” “Se le ultime fasi di preparazione … L'articolo, il: “Primedela dicembre” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

