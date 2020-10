Covid, il piano per Roma: aree off limits e corridoi per i negozi (Di martedì 20 ottobre 2020) Creare delle aree perimetrate, dove l'accesso sarà off limits, nelle piazze della movida e dei corridoi naturali per consentire l'accesso delle persone alle attività commerciali. È questa l'idea pianificata durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi a cui hanno preso parte i vertici delle forze dell'ordine, la polizia locale e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Una decisione, a quanto si apprende, che punta alla prevenzione e a non mortificare il tessuto commerciale della città. Nelle piazze saranno quindi individuate delle aree circoscritte per evitare gli assembramenti. Domani nel corso di un tavolo tecnico tra i vertici della forze dell'ordine saranno individuate ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Creare delleperimetrate, dove l'accesso sarà off, nelle piazze della movida e deinaturali per consentire l'accesso delle persone alle attività commerciali. È questa l'idea pianificata durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto diMatteo Piantedosi a cui hanno preso parte i vertici delle forze dell'ordine, la polizia locale e la sindaca diVirginia Raggi. Una decisione, a quanto si apprende, che punta alla prevenzione e a non mortificare il tessuto commerciale della città. Nelle piazze saranno quindi individuate dellecircoscritte per evitare gli assembramenti. Domani nel corso di un tavolo tecnico tra i vertici della forze dell'ordine saranno individuate ...

