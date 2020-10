Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di martedì 20 ottobre 2020) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 20 ottobre, che sale di 10.874 casi e 89 morti. Coronavirus, bilancio del 20 ottobre: oltre 10mila nuovi casi e 89 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 ottobre 2020) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 20 ottobre, che sale di 10.874 casi e 89 morti. Coronavirus, bilancio del 20 ottobre: oltre 10mila nuovi casi e 89 morti in più su Notizie.it.

luigidimaio : Con il nuovo dpcm introduciamo misure anti Covid più stringenti, ma non limitiamo le libertà delle persone. Inoltre… - StefanoFeltri : Il nuovo Dpcm rivela i ritardi e gli errori durante l’estate del Covid a @vitalbaa non sfugge nulla - Agenzia_Ansa : Dal nuovo Dpcm scompare la parola 'sindaci' per le restrizioni anti-movida. #ANSA #19ottobre #sindaci -… - fainformazione : Covid al 20 ottobre: di nuovo in aumento i nuovi casi anche in terapia intensiva, 89 i morti Dai 114 nuovi casi re… - fainfocronaca : Covid al 20 ottobre: di nuovo in aumento i nuovi casi anche in terapia intensiva, 89 i morti Dai 114 nuovi casi re… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, nuovo Dpcm: ecco cosa va avanti e cosa si ferma nello sport. Le precisazioni del ministro Il Tirreno Coronavirus: due morti e 131 nuovi contagi (ma con 4 mila tamponi). Chiude il municipio di Tarvisio

UDINE. Martedì 20 ottobre sono stati rilevati 131 nuovi contagi (ma con ben 3.915 tamponi eseguiti) e due decessi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, si tratta di una persona residente a Gorizia e d ...

CORONAVIRUS / 159 NUOVI CASI DI CONTAGIO

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 246937 test (+2176 rispetto a ieri). Dei nuovi casi, 85 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Sono complessivam ...

UDINE. Martedì 20 ottobre sono stati rilevati 131 nuovi contagi (ma con ben 3.915 tamponi eseguiti) e due decessi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, si tratta di una persona residente a Gorizia e d ...Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 246937 test (+2176 rispetto a ieri). Dei nuovi casi, 85 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Sono complessivam ...