Covid: golf; torneo di Woods alle Bahamas cancellato (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 20 OTT - Il torneo di Tiger Woods, l'Hero World Challenge, grande classica del PGA Tour di golf originariamente in programma alle Bahamas dal 3 al 6 dicembre 2020, non si giocherà a ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 20 OTT - Ildi Tiger, l'Hero World Chnge, grande classica del PGA Tour dioriginariamente in programmadal 3 al 6 dicembre 2020, non si giocherà a ...

Il torneo di Tiger Woods, l'Hero World Challenge, grande classica del PGA Tour di golf originariamente in programma alle Bahamas dal 3 al 6 dicembre 2020, non si giocherà a causa dell'emergenza sanita ...

Il torneo di Tiger Woods, l'Hero World Challenge, grande classica del PGA Tour di golf originariamente in programma alle Bahamas dal 3 al 6 dicembre 2020, non si giocherà a causa dell'emergenza sanita ...