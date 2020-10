Covid, Gimbe: 'Misure troppo blande, si seguono i dati del giorno ma siamo in ritardo' (Di martedì 20 ottobre 2020) 'La scelta di non introdurre Misure più drastiche per tutelare l'economia mette in luce la ' non-strategia ' di pianificare le restrizioni sui numeri del giorno reiterando Misure troppo deboli ... Leggi su leggo (Di martedì 20 ottobre 2020) 'La scelta di non introdurrepiù drastiche per tutelare l'economia mette in luce la ' non-strategia ' di pianificare le restrizioni sui numeri delreiterandodeboli ...

La7tv : #omnibus Nino @Cartabellotta (GIMBE) sottolinea come il sovraccarico del sistemi ospedalieri porti ad un gestione m… - LaStampa : Covid, Gimbe: “Il virus avanza velocemente, troppo deboli le misure adottate. Si va verso un lockdown” - iltirreno : Coronavirus, le previsioni della Fondazione Gimbe - CampaniniPietro : RT @Cartabellotta: «Due #Dpcm in una settimana confermano che contenimento #SecondaOndata è affidato ad una 'non strategia': inseguire nume… - Failbetter6 : RT @Cartabellotta: «Due #Dpcm in una settimana confermano che contenimento #SecondaOndata è affidato ad una 'non strategia': inseguire nume… -