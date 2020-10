Covid, Galli e l’appello unitario degli scienziati: «Basta dividerci! Ecco come procedere per evitare il disastro» (Di martedì 20 ottobre 2020) Covid, serve fare fronte comune. E nel tentativo di rimettere in asse ciò che viaggia da troppo tempo in ordine sparso, i virologi fin qui divisi per scuole di pensiero, provano a serrare i ranghi. O almeno, in piena seconda ondata Covid, Galli lancia un appello unitario degli scienziati: «Basta dividerci. Dobbiamo fare presto e individuare un metodo con cui procedere insieme per evitare il disastro. E così, di nuovo in emergenza sanitaria. Dopo mesi di allarmi e smentite. Di annunci ritrattati e di paure rilanciate, prima di essere nuovamente ridimensionate, oggi arriva l’appello unitario degli scienziati. O meglio: un gruppo di esperti, tra i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 ottobre 2020), serve fare fronte comune. E nel tentativo di rimettere in asse ciò che viaggia da troppo tempo in ordine sparso, i virologi fin qui divisi per scuole di pensiero, provano a serrare i ranghi. O almeno, in piena seconda ondatalancia un appello: «dividerci. Dobbiamo fare presto e individuare un metodo con cuiinsieme peril. E così, di nuovo in emergenza sanitaria. Dopo mesi di allarmi e smentite. Di annunci ritrattati e di paure rilanciate, prima di essere nuovamente ridimensionate, oggi arriva l’appello. O meglio: un gruppo di esperti, tra i ...

