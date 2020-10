Covid, De Luca: Mancano anestesisti, non posti letto. Chiesti 600 medici e 800 infermieri, ne sono giunti 50 e 100 (Di martedì 20 ottobre 2020) “Stiamo lavorando sulla base di una programmazione rigorosa che abbiamo fatto da mesi”. Lo dice il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo a un cronista durante una sua visita all’Ospedale del Napoli, e riferendosi alla situazione dei posti letto per affrontare l’emergenza pandemia. “Chiariamo che i posti Covid disponibili vengono attivati sulla base delle esigenze che si hanno di volta in volta, perché il personale è limitato e per garantire i turni nei posti Covid bisogna eliminare le prestazioni non essenziali. Questo si sta facendo”, spiega. Nei Covid residence ci sono “duecento posti letto per pazienti che non ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 ottobre 2020) “Stiamo lavorando sulla base di una programmazione rigorosa che abbiamo fatto da mesi”. Lo dice il presidente della regione Campania, Vincenzo De, rispondendo a un cronista durante una sua visita all’Ospedale del Napoli, e riferendosi alla situazione deiper affrontare l’emergenza pandemia. “Chiariamo che idisponibili vengono attivati sulla base delle esigenze che si hanno di volta in volta, perché il personale è limitato e per garantire i turni neibisogna eliminare le prestazioni non essenziali. Questo si sta facendo”, spiega. Neiresidence ci“duecentoper pazienti che non ...

