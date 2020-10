Covid, da venerdì in Campania coprifuoco dalle ore 23 (Di martedì 20 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato che si prepara “a chiedere in giornata il coprifuoco, il blocco delle attività della mobilità da questo fine settimana”, dopo la decisione analoga della Lombardia. “Volevamo partire dall’ultimo week end di ottobre, ma partiamo ora, si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania, come si è chiesto anche in Lombardia”. La Regione guidata da Attilio Fontana aveva chiesto e ottenuto dal governo di applicare il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre al fine di contrastare l’epidemia di Coronavirus. Poco dopo, il ministro ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha annunciato che si prepara “a chiedere in giornata il, il blocco delle attività della mobilità da questo fine settimana”, dopo la decisione analoga della Lombardia. “Volevamo partire dall’ultimo week end di ottobre, ma partiamo ora, si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in, come si è chiesto anche in Lombardia”. La Regione guidata da Attilio Fontana aveva chiesto e ottenuto dal governo di applicare il23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre al fine di contrastare l’epidemia di Coronavirus. Poco dopo, il ministro ...

