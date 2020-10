Covid, colloquio De Luca – Lamorgese: Ministro invia 100 militari in Campania (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Dopo il colloquio di ieri con il Ministro dell’Interno Lamorgese, questa mattina lo stesso Ministro ha confermato l’invio immediato di 100 militari a supporto dei controlli sul territorio e per il rispetto delle Ordinanze anti-Covid“. Queste le parole del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il quale ha poi sottolineato: È un segno importante di attenzione da parte del Ministro, che fa seguito agli impegni assunti e mantenuti dal Commissario Arcuri. Ci auguriamo che anche dalla Protezione Civile nazionale vengano risposte efficaci e proporzionate alle esigenze evidenziate”. L'articolo Covid, colloquio De Luca ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Dopo ildi ieri con ildell’Interno, questa mattina lo stessoha confermato l’invio immediato di 100a supporto dei controlli sul territorio e per il rispetto delle Ordinanze anti-“. Queste le parole del Presidente della Regione Vincenzo De. Il quale ha poi sottolineato: È un segno importante di attenzione da parte del, che fa seguito agli impegni assunti e mantenuti dal Commissario Arcuri. Ci auguriamo che anche dalla Protezione Civile nazionale vengano risposte efficaci e proporzionate alle esigenze evidenziate”. L'articoloDe...

NTR24 : Covid, colloquio De Luca-Lamorgese: il ministro invia 100 militari in Campania - LorenzoLamperti : 'Conte ???? ha ricevuto questa mattina una telefonata da parte del Presidente della Repubblica di Corea ????, Moon Jae-… - _mary1503_ : RT @giornalettismo: Le prime dosi del #vaccino arriveranno in Italia all'inizio di dicembre. Lo ha detto il Presidente del Consiglio #Cont… - alemi1715 : @CanettiQueen Perché il vero colloquio era superare la prova del covid. - josephselly : RT @Storace: L’ex ministro Antonio #Guidi racconta in un colloquio con Francesco #Storace come è riuscito ad affrontare il #coronavirus ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid colloquio Covid, colloquio De Luca-Lamorgese: il ministro invia 100 militari in Campania NTR24 Campania, ministro Interno invia esercito: arrivano i militari

“Dopo il colloquio di ieri con il Ministro dell’Interno Lamorgese, questa mattina lo stesso Ministro ha confermato l’invio immediato di 100 militari a supporto dei controlli sul territorio e per il ...

Liguria, sanità: presidente Toti incontra Federfarma e Ordine Farmacisti. “Collaborazione su emergenza Covid e vaccinazioni antinfluenzali”

Nel corso del colloquio, a cui hanno partecipato la presidente di Federfarma ... alla popolazione rispetto alle norme anti contagio per contenere la pandemia da Covid-19, sia sul fronte della ...

“Dopo il colloquio di ieri con il Ministro dell’Interno Lamorgese, questa mattina lo stesso Ministro ha confermato l’invio immediato di 100 militari a supporto dei controlli sul territorio e per il ...Nel corso del colloquio, a cui hanno partecipato la presidente di Federfarma ... alla popolazione rispetto alle norme anti contagio per contenere la pandemia da Covid-19, sia sul fronte della ...