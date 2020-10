Covid: cassiera Pesaro, dal cielo genitori adottivi vicini (Di martedì 20 ottobre 2020) ANCONA, 20 OTT - E' ancora "a mille" Rosa Maria Lucchetti, 52enne cassiera part time all'Ipercoop Miralfiore di Pesaro dopo la cerimonia di consegna al Quirinale da parte del Presidente Sergio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 ottobre 2020) ANCONA, 20 OTT - E' ancora "a mille" Rosa Maria Lucchetti, 52ennepart time all'Ipercoop Miralfiore didopo la cerimonia di consegna al Quirinale da parte del Presidente Sergio ...

AnsaMarche : Covid: cassiera Pesaro, dal cielo genitori adottivi vicini. Consegnate a Roma onorificenze Capo di Stato agli 'eroi… - fedelefilpi : RT @pecoraro_fr: Se muoio di covid al Paese non gliene potrà fregare di meno. Per andare avanti a tutti i costi, il Sistema divora i suoi s… - pecoraro_fr : Se muoio di covid al Paese non gliene potrà fregare di meno. Per andare avanti a tutti i costi, il Sistema divora i… - RipamontiElena : Ieri sera la cassiera del supermercato non mi ha fatto acquistare le mie #ichnusa da 20cl (20 cl!) per via del nuov… -