Covid, bollettino di oggi: 10.874 nuovi casi, crescono ancora i decessi (Di martedì 20 ottobre 2020) Covid bollettino oggi, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali di martedì 20 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. nuovi casi di nuovo in crescita oggi in Italia, nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 10.874 contro i 9.338 di ieri. oggi però stati eseguiti molti più tamponi, 144.737 in tutto. Per quanto riguarda le singole regioni, nelle ultime 24 ore registrati 2.023 nuovi casi in Lombardia, 1.396 in Veneto, 1.312 Campania e 1.224 nel Lazio. Le regione italiana meno colpita è la Basilicata (+17). Il numero di morti nelle ultime 24 ore resta alto, oggi se ne contano 89. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 36.705. (segue dopo la ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 ottobre 2020), dal Ministero della Salute i numeri ufficiali di martedì 20 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia.di nuovo in crescitain Italia, nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 10.874 contro i 9.338 di ieri.però stati eseguiti molti più tamponi, 144.737 in tutto. Per quanto riguarda le singole regioni, nelle ultime 24 ore registrati 2.023in Lombardia, 1.396 in Veneto, 1.312 Campania e 1.224 nel Lazio. Le regione italiana meno colpita è la Basilicata (+17). Il numero di morti nelle ultime 24 ore resta alto,se ne contano 89. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 36.705. (segue dopo la ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Fontana: 'Coprifuoco soluzione migliore, presa da altri paesi'. DIRETTA - SkyTG24 : #Covid_19, il bollettino: 10.874 nuovi contagi, 144.737 tamponi - SkyTG24 : Covid Sicilia, positivo il neo sindaco di Misilmeri: chiude il Comune. DIRETTA - Alessan70745402 : @rubio_chef La paura è l'arma che usano per controllarci. Un potere dittatoriale che fa pressione psicologica e fa… - ruiciccio : RT @qn_lanazione: Il #Covid_19 in #Liguria, numeri record nel bollettino del 20 ottobre: i casi triplicano in 24h, sono 900. A fronte di un… -