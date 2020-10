Covid: Argentina, superato il milione di casi (Di martedì 20 ottobre 2020) BUENOS AIRES, 20 OTT - Con i 12.982 contagi delle ultime 24 ore, l'Argentina ha superato il milione di casi di coronavirus. Lo ha reso noto il ministero della Salute a Buenos Aires. E' il quinto Paese ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 ottobre 2020) BUENOS AIRES, 20 OTT - Con i 12.982 contagi delle ultime 24 ore, l'haildidi coronavirus. Lo ha reso noto il ministero della Salute a Buenos Aires. E' il quinto Paese ...

Coronavirus, in Argentina superato il milione di casi: oltre 4.000 persone in terapia intensiva

BUENOS AIRES. Con i 12.982 contagi delle ultime 24 ore, l'Argentina ha superato il milione di casi di coronavirus. Lo ha reso noto il ministero della Salute a Buenos Aires. E' il quinto Paese al mondo ...

