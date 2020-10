Covid-19: sì al coprifuoco in Lombardia, torna l’autocertificazione, palestre in dubbio chiusura (Di martedì 20 ottobre 2020) Stop di tutte le attività e degli spostamenti nell’intera Lombardia dalle ore 23 alle 5 del mattino. Il coprifuoco tanto annunciato partirà da giovedì 22 ottobre. La richiesta ha ricevuto l’ok del Governo. coprifuoco, cosa significa Nello specifico, vuol dire che, dalle 23 alle 5, saranno chiuse tutte le attività e ci potrà spostare solo per motivi di salute, lavoro o comprovata necessità. E significa anche che, non appena verrà firmata l’ordinanza, tornerà anche il modulo di autocertificazione esattamente come nel periodo di lockdown. Una risposta invece non è ancora arrivata sulla possibilità di chiudere, nelle giornate di sabato e domenica, i centri commerciale, escludendo gli esercizi di generi alimentari e di prima ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 ottobre 2020) Stop di tutte le attività e degli spostamenti nell’interadalle ore 23 alle 5 del mattino. Iltanto annunciato partirà da giovedì 22 ottobre. La richiesta ha ricevuto l’ok del Governo., cosa significa Nello specifico, vuol dire che, dalle 23 alle 5, saranno chiuse tutte le attività e ci potrà spostare solo per motivi di salute, lavoro o comprovata necessità. E significa anche che, non appena verrà firmata l’ordinanza, tornerà anche il modulo di autocertificazione esattamente come nel periodo di lockdown. Una risposta invece non è ancora arrivata sulla possibilità di chiudere, nelle giornate di sabato e domenica, i centri commerciale, escludendo gli esercizi di generi alimentari e di prima ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, La Lombardia chiede al governo il coprifuoco nella Regione dalle 23. Preoccupa la previsione che al 3… - Corriere : Covid, la richiesta della Regione Lombardia al governo: coprifuoco dalle 23 alle 5, a partire da giovedì - SkyTG24 : Covid, Lombardia chiede al Governo coprifuoco dalle 23. Previsti 600 ricoveri in intensiva - maxdantoni : In Lombardia il presidente Fontana intende istituire un coprifuoco (dice) «con valore simbolico». Tutti a casa dopo… - the_bargain : Chi parla di #fascismo relativamente al #coprifuoco non solo è un ignorante, ma anche un criminale, quando non anch… -