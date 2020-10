Covid-19, il bollettino dell’Asl di Avellino: preoccupazione a Cervinara (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che su 392 tamponi analizzati sono risultate positive al Covid 19, 28 persone: – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 1, residente nel comune di Atripalda; – 1, residente nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Candida; – 8, residenti nel comune di Cervinara, contatti di positivo; – 4, residenti nel comune di Gesualdo, contatti di positivo; – 2, residenti nel comune di Lioni; – 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano; – 1, residente nel comune di Montecalvo Irpino; – 2, residenti nel comune di Montella; – 1, residente nel comune di Quadrelle; – 2, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina; – 1, residente nel comune di SantAngelo dei Lombardi; – ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che su 392 tamponi analizzati sono risultate positive al19, 28 persone: – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 1, residente nel comune di Atripalda; – 1, residente nel comune di; – 1, residente nel comune di Candida; – 8, residenti nel comune di, contatti di positivo; – 4, residenti nel comune di Gesualdo, contatti di positivo; – 2, residenti nel comune di Lioni; – 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano; – 1, residente nel comune di Montecalvo Irpino; – 2, residenti nel comune di Montella; – 1, residente nel comune di Quadrelle; – 2, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina; – 1, residente nel comune di SantAngelo dei Lombardi; – ...

