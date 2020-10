Covid-19, Germania: 6.868 casi e 47 morti in 24 ore (Di martedì 20 ottobre 2020) Almeno 6.868 persone hanno contratto il coronavirus nelle ultime 24 ore in Germania, secondo i dati comunicati dall'Istituto per le malattie infettive Robert Koch. Le vittime da ieri sono invece 47. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 ottobre 2020) Almeno 6.868 persone hanno contratto il coronavirus nelle ultime 24 ore in, secondo i dati comunicati dall'Istituto per le malattie infettive Robert Koch. Le vittime da ieri sono invece 47. ...

Almeno 6.868 persone hanno contratto il coronavirus nelle ultime 24 ore in Germania, secondo i dati comunicati dall'Istituto per le malattie infettive Robert Koch. Le vittime da ieri sono invece 47.

I premi ai manager che hanno tagliato i letti Covid in Lombardia

I premi ai manager che hanno tagliato i letti Covid lombardi fanno discutere e sono al centro ... con meno della metà di letti e posti in terapia intensiva per abitante della Germania, il cui sistema ...

