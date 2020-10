Covid-19 | De Magistris | “Campania andrà incontro ad un nuovo lockdown”

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il sindaco di Napoli Luigi Deha espresso il proprio parere sull’attuale quadro del Paese ipotizzando che la Campania potrebbe andaread un lockdown. Ilinnalzamento della curva epidemiologica sta destando non poche preoccupazioni. I numeri dei casi di contagio continuano a salire e per quanto tali dati derivano da una massiva … L'articolo-19, De: “Campania andràad unlockdown” proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : #Covid, l'attacco di de Magistris: errori gravi della Regione #Campania, verso il #lockdown #ANSA - hellasa18 : Covid Campania, Unita’ di crisi: “Rischio contagio passa da moderato ad alto”. De Magistris: “Errori molto gravi de… - sigmaseisas : Houston abbiamo un problema #COVID19 : de Magistris, errori gravi della Regione, verso il lockdown - Cronaca -… - CuginoPaolo : RT @Guido44895392: De Magistris critica ferocemente l’ex “lanciafiamme”, ridotto ad un patetico “lanciapernacchie”. Ha usato il Covid per l… - mattinodinapoli : Covid a Napoli, de Magistris rivela: «Errori molto gravi, ?andremo sicuramente al lockdown in Campania» -

«Penso ci siano stati errori molto gravi della Regione e non è uno scaricabarile, i numeri parlano da soli. Le persone a casa sono sole, appena aumenta la febbre vanno in ospedale, ...L'ordinanza che il governatore della Lombardia sta preparando per cercare di limitare i contagi prevede anche la firma del ministro della Salute. Altre ...