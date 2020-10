Covid-19, Crisanti: “Se il coprifuoco non funziona segue il lockdown” (Di martedì 20 ottobre 2020) Covid-19, Andrea Crisanti fa il punto della situazione in Lombardia. Il medico, intervenuto negli studi di ‘Agorà’ su Rai 3, parla di rischio lockdown per il territorio lombardo. coprifuoco in Lombardia causa Covid-19. Ora è ufficiale. La Regione, epicentro della pandemia in Italia, si rintana parzialmente data la curva epidemiologica in risalita dopo l’estate. Una … L'articolo Covid-19, Crisanti: “Se il coprifuoco non funziona segue il lockdown” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 ottobre 2020)-19, Andreafa il punto della situazione in Lombardia. Il medico, intervenuto negli studi di ‘Agorà’ su Rai 3, parla di rischio lockdown per il territorio lombardo.in Lombardia causa-19. Ora è ufficiale. La Regione, epicentro della pandemia in Italia, si rintana parzialmente data la curva epidemiologica in risalita dopo l’estate. Una … L'articolo-19,: “Se ilnonil lockdown” proviene da Inews.it.

