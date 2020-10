Covid-19 | bollettino 20 ottobre | 10874 contagi | 89 i morti

Leggi su inews24

(Di martedì 20 ottobre 2020)-19, ecco ildel 202020. Numeri ancora allarmanti in Italia, si registra un leggero aumento rispetto agli ultimi due giorni. Di seguito il quadro totale. Il-19 continua a seminare terrore nel Bel Paese. Nelle ultime ore ilo dal virus ha già superato, in tutto il mondo, quota 25 milioni. In … L'articolo proviene da Inews.it.