Covid-19: aumentano i casi nel salernitano, i dati del Ministero. Nuovi contagi a Siano
Covid-19: 3 Nuovi casi a Baronissi tra cui un bambino, il sindaco contro l'Asl 20 ottobre 2020 Ben 103 Nuovi contagi a Salerno e provincia, oggi. Come riporta il Ministero della Salute, dunque, ...

Pistoia, 20 ottobre 2020 – Da oggi sono operativi nell'area pistoiese i 18 nuovi posti letto di Cure Intermedie (dei 72 complessivi che verranno progressivamente attivati) realizzati al Ceppo, nel vec ...

Coronavirus, contagi in aumento a Milano: 1.054 casi in provincia, di cui 515 in città

Milano, 20 ottobre 2020 - Nuova impennata di contagi oggi in Lombardia dove viene sfondato il tetto dei duemila nuovi casi in 24 ore. Sono infatti 2.023 i positivi accertati in regione, di cui più del ...

Pistoia, 20 ottobre 2020 – Da oggi sono operativi nell'area pistoiese i 18 nuovi posti letto di Cure Intermedie (dei 72 complessivi che verranno progressivamente attivati) realizzati al Ceppo, nel vec ...