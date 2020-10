Covid, 10.874 nuovi casi e 89 morti: il bollettino del 20 ottobre (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 20 ottobre: morti, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 20 ottobre 2020. Sono 10.874 i nuovi casi e 89 i morti registrati nell’ultimo giorno. È di 142.739 persone attualmente positive (+8.736), 36.705 morti (+89), 255.005 guariti (+2.046), per un totale di 434.449 casi (+10.874), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 142.739 ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 20, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consuetosulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 202020. Sono 10.874 ie 89 iregistrati nell’ultimo giorno. È di 142.739 persone attualmente positive (+8.736), 36.705(+89), 255.005 guariti (+2.046), per un totale di 434.449(+10.874), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consuetoquotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 142.739 ...

