"Riparte ViralVeneto, torna fuori più aggressivo soprattutto nei confronti dei ragazzi. Vedo che sono stato un apripista, siamo stati i primi a coinvolgere gli influencer per promuovere l'uso delle mascherine e venivamo presi in giro. Ora è la normalità. Interessante…". Così il presidente del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa L'articolo Coronavirus, Zaia si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Noi i primi a coinvolgere gli influencer. Ci prendevano in giro, ora è la normalità" proviene da Il Fatto Quotidiano.

