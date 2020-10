Coronavirus, virologo Palù: “In Italia comunicano tutti, confusione mediatica. Crisanti parla di lockdown? A che titolo?” (Di martedì 20 ottobre 2020) La letalità relativamente bassa del Coronavirus SARS-CoV-2, che oscilla tra lo 0,3 e lo 0,6%, quindi ben più bassa di quella di SARS (10%) e MERS (37%), “ci dovrebbe un po’ rasserenare e invece questa infodemia, questa informazione che è diventata pandemica, questa paura del contagio e della morte, questa sì è diventata virulenta e contagiosa. Si è perso il buon senso, la ragionevolezza, la capacità critica di valutare i dati per quello che sono”, afferma il virologo Giorgio Palù in un video pubblicato sulla pagina Facebook della trasmissione web Tanfuk, parlando della situazione in Italia. “Ovviamente perché questo è un virus pandemico. È la prima volta che un Coronavirus diventa pandemico, quindi ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) La letalità relativamente bassa delSARS-CoV-2, che oscilla tra lo 0,3 e lo 0,6%, quindi ben più bassa di quella di SARS (10%) e MERS (37%), “ci dovrebbe un po’ rasserenare e invece questa infodemia, questa informazione che è diventata pandemica, questa paura del contagio e della morte, questa sì è diventata virulenta e contagiosa. Si è perso il buon senso, la ragionevolezza, la capacità critica di valutare i dati per quello che sono”, afferma ilGiorgio Palù in un video pubblicato sulla pagina Facebook della trasmissione web Tanfuk,ndo della situazione in. “Ovviamente perché questo è un virus pandemico. È la prima volta che undiventa pandemico, quindi ...

Tg3web : Trump scatenato contro il capo virologo Fauci: 'La gente è stufa di sentire parlare lui e gli altri idioti suoi col… - Linkiesta : ++ Il piano per evitare la seconda ondata del virologo #Crisanti ++ (Ignorato dal governo) - La7tv : #omnibus Il virologo @preglias sul coprifuoco deciso dalla regione Lombardia: 'Abbiamo dato questa indicazione al p… - CaioGCM : RT @askanews_ita: Il virologo Fauci cita “Il padrino” per parlare del suo rapporto con Trump - FedericoPostet : RT @4everAnnina: #Coronavirus, #Galli: Non vedo morti di fame per le strade ma morti di malattia negli ospedali La cattiveria, la malevolen… -