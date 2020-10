Coronavirus, Vincenzo De Luca ci ripensa e riapre le scuole elementari (Di martedì 20 ottobre 2020) scuole elementari aperte da lunedì 26 ottobre. A dirlo è Vincenzo De Luca, che dopo le proteste cambia idea sulla chiusura degli istituti. Dietro front del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Dal giorno lunedì 26 ottobre riapriranno le scuole elementari nella Regione, dopo la decisione di chiuderle di qualche giorno fa. “Autorizziamo da subito … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020)aperte da lunedì 26 ottobre. A dirlo èDe, che dopo le proteste cambia idea sulla chiusura degli istituti. Dietro front del governatore della CampaniaDe. Dal giorno lunedì 26 ottobre riapriranno lenella Regione, dopo la decisione di chiuderle di qualche giorno fa. “Autorizziamo da subito … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

fanpage : ?? ULTIM'ORA: Arriva lo stop. La nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca #COVID__19 - SkyTG24 : Vincenzo #DeLuca sta per firmare un'ordinanza con nuove misure anti #covid_19 in #Campania. Sono anche sospese le a… - Libero_official : Per contenere la pandemia di #coronavirus, anche #DeLuca chiede il coprifuoco in #Campania: la seconda regione dopo… - rosati22 : Coronavirus, positivo Maurizio Di Mauro il dirigente del Cotugno di Napoli. A settembre lancio l'allarme sull'au… - gabrypez1 : RT @Agenzia_Dire: Il governatore Vincenzo #De Luca annuncia il #coprifuoco anche in #Campania così come è stato chiesto in #Lombardia. htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Vincenzo Vincenzo Sarno positivo al Coronavirus triestecafe.it Vincenzo De Luca, coprifuoco in Campania dal 23 ottobre: stretta contro il contagio da coronavirus

Dopo la Lombardia, anche la Campania chiede il coprifuoco al governo. Il governatore Vincenzo De Luca decide di mettere un freno alla movida, prevedendo una chiusura della Regione ogni sera dalle 23 a ...

28 contagi in Irpinia su 392 tamponi con 8 casi a Cervinara, 4 a Gesualdo

L'Azienda Sanitaria Locale ha comunicato che su 392 tamponi analizzati sono risultate positive al COVID 19 28 persone: Enzo Alaia, Maurizio Petracca, Livio Petitto e Vincenzo Ciampi sono i consiglieri ...

Dopo la Lombardia, anche la Campania chiede il coprifuoco al governo. Il governatore Vincenzo De Luca decide di mettere un freno alla movida, prevedendo una chiusura della Regione ogni sera dalle 23 a ...L'Azienda Sanitaria Locale ha comunicato che su 392 tamponi analizzati sono risultate positive al COVID 19 28 persone: Enzo Alaia, Maurizio Petracca, Livio Petitto e Vincenzo Ciampi sono i consiglieri ...