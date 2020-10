Coronavirus | un’altra regione annuncia il coprifuoco dalle 23 | “Chiudiamo tutto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la Lombardia un’altrasceglie il lockdown per contrastare l’aumento di casi da. In queste ore il Governo ha dato l’ok allagovernata da Attilio Fontana per chiudere tutte le attività e bloccare gli spostamentiore 23 alle 5 del mattino. “Sono d’accordo sull’ipotesi di misure più restrittive in Lombardia. Ho sentito il presidente Fontana e il sindaco Beppe Sala e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore”, hato il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Credo sia opportuno prendere un’iniziativa come questa che è simbolicamente molto importante ma non dovrebbe avere delle conseguenze di carattere economico particolarmente gravi”, ha spiegato il governatore Attilio ...