“Coronavirus | un batterio che si cura con Aspirina e Apronax” | pericolosa bufala della disobbedienza in Germania

Secondo un vecchio messaggio virale rigurgitato da pericolosi complottisti e bufalari il Coronavirus sarebbe un batterio curabile con l'Aspirina e un antinfiammatorio. Questo è il riassunto di un messaggio in cui si parla della disobbedienza dei medici tedeschi, che avrebbero scoperto che in realtà si parla di una trombosi provocata da un batterio. Su questi argomenti l'OMS è intervenuto a più riprese per smentire queste bufale pericolose, ma esistono ancora condivisori compulsivi che ripropongono lo stesso messaggio. Vi riportiamo il testo del messaggio: INTERNAZIONALE Germania * Virus finale finalmente trovato in Germania * I medici tedeschi non hanno obbedito alla ...

