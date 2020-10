Coronavirus | Spallanzani-Medici di famiglia | “Cureremo a casa i pazienti Covid”

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 20 ottobre 2020) Parte a Roma in via sperimentale grazie all’Inmie aidiil progetto ’10 per 10′. “Diecidina generale prenderanno in carico 10grazie all’utilizzo di dieci device (tra cui una ecografo polmonare) che sono in grado di monitorare i parametri vitali (pressione arteriosa, saturazione, elettrocardiogramma). Questo per la parte diagnostica, poi ci sarà la possibilità di curare ale persone Covid positive senza ospedalizzarle. Questo sarà fatto in collaborazione con l’Asl Roma 3 nel quartiere di Monteverde. Un progetto innovativo e sperimentale che ci consente in questa fase di rendere più appropriati i ricoveri ospedalieri”. Lo ha spiegato ...