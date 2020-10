**Coronavirus: ristoratori in piazza sotto Regione Lombardia, 'siamo stremati'** (2) (Di martedì 20 ottobre 2020) (Adnkronos) - Secondo Zini, "ci stanno chiedendo di continuare a lavorare con gli stessi costi, anzi addirittura più di prima, in quanto abbiamo dovuto e continuiamo ad acquistare prodotti e dispositivi per contrastare la diffusione del virus, per rispettare le norme che sono uscite in questi mesi, ma ad oggi abbiamo avuto una diminuzione degli incassi nella migliore delle ipotesi pari al 60% sull'anno precedente". I bar e i ristoranti "hanno aiutato Paese, Regione e Comuni ad aumentare gli introiti nelle casse delle amministrazioni. Se lo Stato non interviene immediatamente, con gli adeguati strumenti, rischiamo di perdere uno dei patrimoni economici più importante del nostro Paese". Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) (Adnkronos) - Secondo Zini, "ci stanno chiedendo di continuare a lavorare con gli stessi costi, anzi addirittura più di prima, in quanto abbiamo dovuto e continuiamo ad acquistare prodotti e dispositivi per contrastare la diffusione del virus, per rispettare le norme che sono uscite in questi mesi, ma ad oggi abbiamo avuto una diminuzione degli incassi nella migliore delle ipotesi pari al 60% sull'anno precedente". I bar e i ristoranti "hanno aiutato Paese,e Comuni ad aumentare gli introiti nelle casse delle amministrazioni. Se lo Stato non interviene immediatamente, con gli adeguati strumenti, rischiamo di perdere uno dei patrimoni economici più importante del nostro Paese".

TV7Benevento : **Coronavirus: ristoratori in piazza sotto Regione Lombardia, 'siamo stremati'** (2)... - TV7Benevento : **Coronavirus: ristoratori in piazza sotto Regione Lombardia, 'siamo stremati'**... - Notiziedi_it : Coronavirus, Zini (Confcommercio): «Rispettiamo le norme ma chiediamo rimborsi. Ristoratori stremati» - Cactus543 : #coronavirus Delinquenti in libertà. Ristoratori untori cercano di propagare il contagio: - mattinodipadova : Appe, Ascom e Confesercenti criticano il decreto: «Regole inutili e difficili da applicare, servono controlli più s… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus ristoratori **Coronavirus: ristoratori in piazza sotto Regione Lombardia, 'siamo stremati'** (2) Il Tempo Napoli, gli artigiani di San Gregorio Armeno hanno un piano anti-Covid: Così eviteremo assembramenti

I commercianti delle botteghe di San Gregorio Armeno a Napoli, storica via dei presepi, hanno proposto al Comune di Napoli un piano anti assembramento per riuscire a svolgere come ogni anno il mercat ...

Altamura, orari «nordici» per i negozi: ecco l'idea anticrisi

Quanto durerà la convivenza con il coronavirus? È questa la «madre delle domande». Rincorrere i Dpcm, con le regole finalizzate a contenere il contagio, può rivelarsi un esercizio faticoso e inefficac ...

I commercianti delle botteghe di San Gregorio Armeno a Napoli, storica via dei presepi, hanno proposto al Comune di Napoli un piano anti assembramento per riuscire a svolgere come ogni anno il mercat ...Quanto durerà la convivenza con il coronavirus? È questa la «madre delle domande». Rincorrere i Dpcm, con le regole finalizzate a contenere il contagio, può rivelarsi un esercizio faticoso e inefficac ...