Coronavirus | Ricciardi | “Subito lockdown mirati a Milano e Napoli”

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – “L’ultimo Dpcm ha alzato un po’ una mattonella per tutta Italia, ma ci sono delle aree in cui l’epidemia e’ fuori controllo. Per queste aree c’e’ bisogno di lockdown mirati, il giorno e la notte. Quali zone avrebbero bisogno di questi lockdown? Milano e Napoli assolutamente si’. Una chiusura mirata di tutte le attivita’ non essenziali, con scuole aperte, attivita’ produttive e fabbriche, ad esempio”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza.

