Coronavirus, primi controlli in palestre e piscine. Speranza agli italiani: "Rinviate le attività non prioritarie" (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, primi controlli in palestre e piscine. Speranza: "Vogliamo evitare un nuovo lockdown". ROMA – Sono iniziati i primi controlli nelle palestre e nelle piscine. Come riportato dall'Ansa, i Nas hanno effettuato degli accertamenti per verificare l'attuazione dei protocolli in tutta Italia. La conferma è arrivata anche da Paolo Barelli, presidente Fin: "C'è stata una visita alla struttura di Frosinone. Tutto in regola …. Se poi dovesse emergere qualche singolo non a posto con le norme è giusto che paghi. Da cittadini ci attendiamo gli stessi controlli in cinema, teatri e ristoranti". Ricciardi: "Avrei chiuso ...

