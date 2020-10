Coronavirus, più morti e più contagiati. Crisanti: ci siamo illusi, serve un piano sorveglianza o non ne usciamo (Di martedì 20 ottobre 2020) Sono 10.847 i nuovi casi di Sars-Cov-2 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 144.737 tamponi per la ricerca del virus, 45.875 in più rispetto a ieri. Ieri, infatti, l'incremento di nuovi contagi era stato di 9.338, a fronte di 98.862 tamponi. Salgono anche i morti per Covid-19: 89 le persone decedute, 16 in più di ieri. Attualmente sono positive in Italia 142.739 persone, 8.736 in più rispetto a ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità. Come detto, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 114.737 tamponi, 46.055 più di ieri. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 13.784.181 tamponi. Grazie al sospetto diagnostico, fino ad oggi sono stati individuati 315.734 positivi al Covid-19, mentre le attività di screening ne hanno trovati ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 ottobre 2020) Sono 10.847 i nuovi casi di Sars-Cov-2 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 144.737 tamponi per la ricerca del virus, 45.875 in più rispetto a ieri. Ieri, infatti, l'incremento di nuovi contagi era stato di 9.338, a fronte di 98.862 tamponi. Salgono anche iper Covid-19: 89 le persone decedute, 16 in più di ieri. Attualmente sono positive in Italia 142.739 persone, 8.736 in più rispetto a ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità. Come detto, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 114.737 tamponi, 46.055 più di ieri. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 13.784.181 tamponi. Grazie al sospetto diagnostico, fino ad oggi sono stati individuati 315.734 positivi al Covid-19, mentre le attività di screening ne hanno trovati ...

VittorioSgarbi : “E poi bisogna respingere i terroristi della comunicazione, chi alimenta scenari inquietanti distribuiti a fini di… - Affaritaliani : Virus, 'Numeri drammatici per i tumori Non ci si cura più, paura degli ospedali' - RaiNews : 'La scelta di non introdurre misure più drastiche per tutelare l'economia mette in luce la 'non-strategia' di piani… - romi_andrio : RT @LaStampa: Il mister: «Non è certo togliendo il pallone ai più piccoli che si contengono i contagi da coronavirus». - GiovanniTicca : RT @LaStampa: Il mister: «Non è certo togliendo il pallone ai più piccoli che si contengono i contagi da coronavirus». -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus più Gli attori più pagati delle serie tv americane del 2013? Ashton Kutcher, Jon Cryer e Ray Romano TVblog.it