Coronavirus | Palermo Anaao Assomed | “La mortalità aumenterà a tre cifre”

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – “La ripresa dei contagi ha determinato un notevole sovraccarico di lavoro sugli ospedali. Per coloro che sono in prima linea il rischio aumenta, nonostante tutte le precauzioni che possono essere prese. In termini di regioni, i fronti piu’ caldi sono la Lombardia, la Toscana, il Lazio e la Campania. La seconda ondata era attesa, forse abbiamo perso troppo tempo nei mesi scorsi. Abbiamo un pochino sbandato con il rilassamento di questa estate, e’ il caso di riprendere una traiettoria piu’ equilibrata perche’ e’ chiaro che le questioni sanitarie si riflettono inevitabilmente anche sulle questioni economiche, soprattutto con l’aumento della mortalita’, che aumentera’ sicuramente a tre cifre, io penso tra 100 e 200, se rimarremo a questo livello di contagio. C’e’ una differenza di circa 7 giorni tra l’aumento dei contagi e l’aumento dei ricoveri, con questo trend i posti in terapia intensiva saranno saturati. Certamente rispetto a marzo siamo migliorati, li’ eravamo di fronte ad un virus di cui non si conosceva nulla e la fase territoriale e’ stata completamente saltata. Ora la fase territoriale in qualche modo c’e’, ma rischia di essere saturata, soprattutto la fase di tracciamento”. Così Carlo Palermo, Segretario Nazionale di Anaao Assomed, e’ stato ospite del programma ‘L’imprenditore e gli altri’ condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell’Universita’ Niccolo’ Cusano, su Cusano Italia Tv.