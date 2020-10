Coronavirus, oggi in Italia 89 morti: era dal 30 maggio scorso che il numero dei decessi non era così alto (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus: oggi in Italia 89 morti, il numero più alto dal 30 maggio scorso oggi, martedì 20 ottobre 2020, in Italia sono stati riscontrati 89 morti per Coronavirus: si tratta del numero più alto di decessi registrato dal 30 maggio scorso. È ciò che emerge dal consueto bollettino quotidiano inerente all’epidemia di Covid in Italia diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. I decessi sono in aumento rispetto alla giornata di lunedì 19 ottobre, quando sono stati comunicate 73 vittime per ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020)in89, ilpiùdal 30, martedì 20 ottobre 2020, insono stati riscontrati 89per: si tratta delpiùdiregistrato dal 30. È ciò che emerge dal consueto bollettino quotidiano inerente all’epidemia di Covid indiffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Isono in aumento rispetto alla giornata di lunedì 19 ottobre, quando sono stati comunicate 73 vittime per ...

