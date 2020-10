Coronavirus, oggi in Italia 89 morti e 10.874 nuovi casi: Lombardia e Piemonte le Regioni con più contagio, tutti i DATI (Di martedì 20 ottobre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 89 morti, 2.046 guariti e 10.874 nuovi casi su 144.737 tamponi. E’ quindi risultato positivo il 7,51% dei tamponi effettuati, in netto calo rispetto a ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.023), Piemonte (1.396), Campania (1.312), Lazio (1.224), Liguria (907), Toscana (812), Sicilia (574), Emilia Romagna (507) e Veneto (490). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 434.449 casi totali 36.705 morti 252.959 ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore inci sono stati 89, 2.046 guariti e 10.874su 144.737 tamponi. E’ quindi risultato positivo il 7,51% dei tamponi effettuati, in netto calo rispetto a ieri. Lecon il più alto numero dinelle ultime 24 ore sono(2.023),(1.396), Campania (1.312), Lazio (1.224), Liguria (907), Toscana (812), Sicilia (574), Emilia Romagna (507) e Veneto (490). Il bilancio aggiornato adinè di: 434.449totali 36.705252.959 ...

