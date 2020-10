Coronavirus, Nunzia De Girolamo positiva: “Forti dolori alle ossa, febbre, tosse e mal di testa” (Di martedì 20 ottobre 2020) “HO IL COVID-19“: lo ha annunciato su Facebook Nunzia De Girolamo. “Questo virus non mi ha risparmiata: anche io ho contratto il Covid 19. Dopo una cena a Benevento con una persona, poi risultata positiva, da Giovedì pomeriggio mi sono subito messa in auto isolamento anche da mio marito e mia figlia, nonché sottoposta ad un primo tampone (risultato negativo).Non avevo niente, ma ero comunque in isolamento in attesa dell’altro tampone. Poi domenica sono arrivati i forti dolori alle ossa, la febbre, la tosse e il mal di testa. Ieri sera il risultato: positivo. Vi consiglio, davvero, di prestare la massima attenzione. Questa malattia è infima, si annida negli angoli più inaspettati e colpisce senza ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) “HO IL COVID-19“: lo ha annunciato su FacebookDe. “Questo virus non mi ha risparmiata: anche io ho contratto il Covid 19. Dopo una cena a Benevento con una persona, poi risultata, da Giovedì pomeriggio mi sono subito messa in auto isolamento anche da mio marito e mia figlia, nonché sottoposta ad un primo tampone (risultato negativo).Non avevo niente, ma ero comunque in isolamento in attesa dell’altro tampone. Poi domenica sono arrivati i forti, la, lae il mal di testa. Ieri sera il risultato: positivo. Vi consiglio, davvero, di prestare la massima attenzione. Questa malattia è infima, si annida negli angoli più inaspettati e colpisce senza ...

