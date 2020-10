Coronavirus nel Lazio, oggi 1.224 nuovi casi, rapporto tamponi-positivi al 5%: il punto su malati e terapie intensive (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, corrono veloci anche oggi i contagi nel Lazio. Sono 1.224 nelle ultime 24 ore con un rapporto tamponi-positivi al 5%. Cinque i decessi, 77 i guariti. «Incremento di 1.035 posti letto a disposizione del COVID per un totale di 2.518 posti letto di cui 503 di terapie intensive e sub intensive. Richiesta disponibilità anche a strutture accreditate. Diventa ospedale multidisciplinare anche con funzioni COVID il San Filippo Neri (120 posti), aumenta la capacità del Policlinico Umberto I e Spallanzani rispettivamente 274 e 278 posti letto. Il COVID Columbus 259 posti. Presto pronta nuova ordinanza. Ringrazio tutti gli operatori sanitari e tutte le strutture interessate per lo sforzo straordinario che stanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 ottobre 2020), corrono veloci anchei contagi nel. Sono 1.224 nelle ultime 24 ore con unal 5%. Cinque i decessi, 77 i guariti. «Incremento di 1.035 posti letto a disposizione del COVID per un totale di 2.518 posti letto di cui 503 die sub. Richiesta disponibilità anche a strutture accreditate. Diventa ospedale multidisciplinare anche con funzioni COVID il San Filippo Neri (120 posti), aumenta la capacità del Policlinico Umberto I e Spallanzani rispettivamente 274 e 278 posti letto. Il COVID Columbus 259 posti. Presto pronta nuova ordinanza. Ringrazio tutti gli operatori sanitari e tutte le strutture interessate per lo sforzo straordinario che stanno ...

