Coronavirus, nel Lazio nuovo record di casi: 1124 nelle ultime 24 ore. Cinque nuovi decessi

Coronavirus, nel Lazio nuovo record giornaliero di casi: sono 1124 i contagi accertati con oltre 21mila tamponi effettuati. Cinque i nuovi decessi nelle ultime 24 ore, quattro a Roma e provincia e uno a Latina.

Coronavirus, nel Lazio nuovo record giornaliero di casi: sono 1124 i contagi accertati con circa 21mila tamponi effettuati. Cinque i nuovi decessi nelle ultime 24 ore, quattro a Roma e provincia ...

Coronavirus, dopo l'ingorgo di ieri per i 450 tamponi, oggi flussi regolari al drive-in in via del Terminillo

RIETI - Flussi regolari questa mattina presso il drive-in della Asl di Rieti in via del Terminillo, 42. La Direzione Aziendale ringrazia i cittadini per la collaborazione dimostrata e ...

Coronavirus, dopo l'ingorgo di ieri per i 450 tamponi, oggi flussi regolari al drive-in in via del Terminillo

RIETI - Flussi regolari questa mattina presso il drive-in della Asl di Rieti in via del Terminillo, 42. La Direzione Aziendale ringrazia i cittadini per la collaborazione dimostrata e ...