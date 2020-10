Coronavirus | nel Lazio da oggi prenotazione online per i tamponi nei drive-in

Leggi su dire

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – Parte oggi nel Lazio la sperimentazione del sistema di prenotazione online dei tamponi drive-in. Dalle 14 sarà possibile prenotare, a partire da domani, il tampone in quattro drive-in: Asl Roma 1 (Santa Maria della Pietà), Asl Roma 2 (Centro Carni via Togliatti o Irccs Santa Lucia, Asl Roma 3 (Ex presidio Forlanini). Per la prenotazione è necessaria la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata. La sperimentazione avrà la durata di una settimana. Per le prenotazioni il sito è https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home