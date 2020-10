Coronavirus, Nardella: "Stop alla sosta delle persone nelle piazze della movida". Ecco quali (Di martedì 20 ottobre 2020) Il sindaco di Firenze annuncie le nuove misure ma sottolinea: "Per attivarle servono gli agenti, altrimenti è tutto inutile" Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 20 ottobre 2020) Il sindaco di Firenze annuncie le nuove misure ma sottolinea: "Per attivarle servono gli agenti, altrimenti è tutto inutile"

iltirreno : Movida, il piano del sindaco di Firenze - Agenpress : Coronavirus. Nardella, il governo metta a disposizione polizia, carabinieri e Gdf - romidelg : Nardella è imbarazzante! Ma non erano proprio i sindaci che a marzo inseguivano le persone nei parchi e in giro per… - infoitinterno : Nuovo DPCM Coronavirus, Nardella lancia un appello a Conte - ZenatiDavide : Coronavirus, l’appello di quasi 250 sindaci italiani al governo: “Il Mes priorità assoluta per rafforzare la sanità… -