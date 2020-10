Coronavirus, morta Lea Vergine: aveva 82 anni. Ieri era morto il marito, Enzo Mari (Di martedì 20 ottobre 2020) Il , in due giorni, ha ucciso sia Enzo Mari che la moglie, Lea Vergine . Dopo la morte dell'artista, 88 anni, oggi è deceduta anche la moglie, curatrice e critica d'arte, all'età di 82 anni. Leggi ... Leggi su leggo (Di martedì 20 ottobre 2020) Il , in due giorni, ha ucciso siache la moglie, Lea. Dopo la morte dell'artista, 88, oggi è deceduta anche la moglie, curatrice e critica d'arte, all'età di 82. Leggi ...

vogue_italia : Critica e curatrice d'arte tra le più note in Italia, Lea Vergine è morta oggi (il giorno dopo il marito) di Corona… - fanpage : Giovane donna muore prima del decollo, era malata di Covid19 - occhio_notizie : La critica d'arte era ricoverata al San Raffaele di #Milano insieme al marito Enzo Mari ed è morta per complicazion… - wouden_van : Milano, Lea Vergine muore un giorno dopo il marito Enzo Mari: erano ricoverati per covid - alelagattarossa : Milano, Lea Vergine muore un giorno dopo il marito Enzo Mari: erano ricoverati per covid. -