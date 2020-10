Coronavirus, Ministro D’Incà: “Nessun DPCM può accontentare tutti, stiamo cercando di lavorare per gradi” (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le Riforme Federico D’Incà (M5S) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla situazione covid in Parlamento – “I parlamentari sono esseri umani come gli altri, quindi subiscono anche loro la pericolosità del Coronavirus, avendo anche molti contatti. Non siamo preoccupati, la Camera e il Senato hanno messo in atto tutti i sistemi di sicurezza per mantenere attivo il parlamento ed evitare una paralisi. E’ chiaro che bisognerà prendere in considerazione, a mio avviso, l’adozione di altri strumenti per permettere ai parlamentari quarantenati di votare a distanza. Credo ci siano ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) Ilper i rapporti con il Parlamento e le Riforme Federico D’Incà (M5S) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla situazione covid in Parlamento – “I parlamentari sono esseri umani come gli altri, quindi subiscono anche loro la pericolosità del, avendo anche molti contatti. Non siamo preoccupati, la Camera e il Senato hanno messo in attoi sistemi di sicurezza per mantenere attivo il parlamento ed evitare una paralisi. E’ chiaro che bisognerà prendere in considerazione, a mio avviso, l’adozione di altri strumenti per permettere ai parlamentari quarantenati di votare a distanza. Credo ci siano ...

Entra in vigore questa sera dalle 21 fino alle 6 del mattino il coprifuoco nel territorio nazionale della Slovenia come misura di contenimento contro i contagi da Covid-19. Secondo quanto annunciato ...

Le attività educative non chiudono: ecco le nuove linee guida

La ministra Elena Bonetti nei giorni scorsi aveva anticipato ... Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere informato e formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli ...

