Coronavirus, Milano l'Ats lancia l'allarme: "restate a casa" (Di martedì 20 ottobre 2020) Il settore trasporti rischia il collasso per i troppi contagi, non è più possibile tracciare, quindi si consiglia ai cittadini di restare a casa se non si è certi di essere negativi. Autobus Atm (Facebook)L'allarme è stato lanciato dall'Ats milanese, in quanto non è più possibile tracciare i passeggeri e quindi i positivi e la situazione rischia il definitivo collasso, pertanto si invita quelli che non sono certi di non aver contratto il virus a restare a casa senza rischiare eventuali contagi. La situazione milanese è dunque al momento molto delicata. La richiesta da parte della regione al Governo del coprifuoco, è un chiaro sintomo che le istituzioni iniziano a temere davvero che la situazione possa ad un certo punto peggiorare. La situazione a Milano è ...

