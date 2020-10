Coronavirus: Mattarella, 'meriti di chi si è impegnato non vanno dimenticati' (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Queste onorificenze che vi sono state conferite sono state decise il 2 giugno, per la Festa della Repubblica: sono passati oltre quattro mesi. Questo raffigura l'esigenza che i meriti acquisiti da tante persone in quei mesi drammatici non si esauriscano nel ricordo di un giorno, ma permangano, senza rimuovere quanto avvenuto e l'opera di tanti che si sono generosamente impegnati". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della consegna al Quirinale delle onorificenze al merito della Repubblica italiana ai cittadini che si sono distinti durante l'emergenza. "Vi siete impegnati per la cura di coloro che erano malati -ha ricordato il Capo dello Stato- per sostenere e assicurare conforto e sostegno alle tante condizioni di sofferenza e di grave disagio che si registravano. Vi siete ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Queste onorificenze che vi sono state conferite sono state decise il 2 giugno, per la Festa della Repubblica: sono passati oltre quattro mesi. Questo raffigura l'esigenza che iacquisiti da tante persone in quei mesi drammatici non si esauriscano nel ricordo di un giorno, ma permangano, senza rimuovere quanto avvenuto e l'opera di tanti che si sono generosamente impegnati". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della consegna al Quirinale delle onorificenze al merito della Repubblica italiana ai cittadini che si sono distinti durante l'emergenza. "Vi siete impegnati per la cura di coloro che erano malati -ha ricordato il Capo dello Stato- per sostenere e assicurare conforto e sostegno alle tante condizioni di sofferenza e di grave disagio che si registravano. Vi siete ...

