Coronavirus, Massimo Galli: “Dobbiamo fare presto per evitare disastri” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Chiudere il meno possibile, ma chiudere tutto il necessario”. Con interventi ‘sartoriali’ che siano “mirati in base alle diverse realtà, individuando luogo per luogo le aree precise in cui si vengono a creare le criticità maggiori”. E’ il senso di un appello che l’infettivologo Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano e docente all’università Statale del capoluogo lombardo, sta per lanciare “insieme ad altri colleghi” per mettere le istituzioni e i cittadini di fronte a un dato di fatto: “Dobbiamo fare presto”, dice l’esperto all’Adnkronos Salute. “E’ assolutamente necessario – spiega – mettere in campo provvedimenti che riescano a essere abbastanza incisivi da ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) “Chiudere il meno possibile, ma chiudere tutto il necessario”. Con interventi ‘sartoriali’ che siano “mirati in base alle diverse realtà, individuando luogo per luogo le aree precise in cui si vengono a creare le criticità maggiori”. E’ il senso di un appello che l’infettivologo, primario dell’ospedale Sacco di Milano e docente all’università Statale del capoluogo lombardo, sta per lanciare “insieme ad altri colleghi” per mettere le istituzioni e i cittadini di fronte a un dato di fatto: “Dobbiamo”, dice l’esperto all’Adnkronos Salute. “E’ assolutamente necessario – spiega – mettere in campo provvedimenti che riescano a essere abbastanza incisivi da ...

Alberto Cirio annuncia le anticipazioni delle nuove restrizioni in Piemonte: al via la didattica a distanza e centri commerciali chiusi nel weekend.

Attivati 20 posti letto Covid all'ospedale, ma il sindaco chiede garanzie: «Percorsi separati, Malattie Infettive sia permanente»

ASCOLI - In arrivo 20 posti letto Covid al reparto di Malattie Infettive di Ascoli, ma il sindaco Marco Fioravanti chiede precise garanzie: «Servono percorsi separati per non ...

ASCOLI - In arrivo 20 posti letto Covid al reparto di Malattie Infettive di Ascoli, ma il sindaco Marco Fioravanti chiede precise garanzie: «Servono percorsi separati per non ...