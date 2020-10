Coronavirus, martedì 20 ottobre: sono 1.224 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma – “Su oltre 21mila tamponi, oggi nel Lazio si registrano 1.224 casi positivi, 5 i decessi e 77 i guariti. Il rapporto tra i tamponi e i positivi e’ del 5%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 1 sono 159 i casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano tre decessi di 37, 55 e 80 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 285 i casi e si tratta di centosette casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto e ottantuno i casi individuati su segnaLazione del medico di medicina generale. Si registra un decesso di 87 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma – “Su oltre 21mila tamponi, oggi nelsi registrano 1.224positivi, 5 i decessi e 77 i guariti. Il rapporto tra i tamponi e i positivi e’ del 5%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 1159 ie si tratta dicon link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano tre decessi di 37, 55 e 80 anni con patologie. Nella Asl Roma 2285 ie si tratta di centosettecon link familiare o contatto di un caso gia’ noto e ottantuno iindividuati su segnane del medico di medicina generale. Si registra un decesso di 87 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 ...

